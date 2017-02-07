Предвыборный штаб Навального планируют открыть в Барнауле в марте

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 17:45

Предвыборный штаб Навального планируют открыть в Барнауле в марте

Предвыборный штаб Навального планируют открыть в Барнауле в марте

В середине лета претендент на президентский пост намерен наладить работу своего «филиала» еще и в Бийске

Оппозиционер Алексей Навальный, заявивший об амбициях стать президентом России, планирует организовать работу своих предвыборных штабов в двух крупнейших городах Алтайского края — Барнауле и Бийске.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя президентской кампании Алексея Навального Леонида Волкова, штаб в региональной столице может заработать уже в марте. Что касается Бийска, то здесь «представительство» оппозиционного политика планируют открыть в июле.

Первым в Сибири заработает штаб Навального в Новосибирске. Уже названа дата открытия — 18 февраля. После этого откроются «филиалы» в Барнауле, Кемерово, Томске. В марте запланировано открытие штабов в Красноярске и Томске, но в этих городах пока не определены помещения, где разместятся представители претендента на президентское кресло.

Напомним, создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении принять участие в президентской кампании еще в декабре прошлого года.

Столь ранний старт активных действий политика (выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года) связан с необходимостью подготовить масштабный сбор подписей в пользу Навального.

Отметим и то, что ранее Навальному мешало принять участие в выборах наличие судимости по громкому делу «Кировлеса». Однако в ноябре 2016 года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор и отправил материалы на новое рассмотрение.

В итоге оппозиционер получил возможность принять участие в выборах.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 17:45
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