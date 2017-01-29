Премьер Баварии призвал снять антироссийские санкции в 2017 году

Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 09:46

Премьер Баварии призвал снять антироссийские санкции в 2017 году

Премьер Баварии призвал снять антироссийские санкции в 2017 году

Хорст Зеехофер также полагает, что Россию необходимо вернуть в круг «большой восьмерки»

Председатель немецкой партии Христианско-социальных союз (ХСС), премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер полагает, что антироссийские санкции необходимо снять уже в текущем году и вернуться к формату «большой восьмерки», пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

«Санкции против России должны быть отменены в этом году. Россию также нужно вернуть в круг «большой восьмерки», — цитирует его заявление агентство. Премьер призвал «выйти из блокового мышления XX века», так как «речь идет об общем ответе на терроризм, миграцию, изменение климата».

По словам Зеехофера, политика по принципу «ты мне — я тебе» больше не помогает. Он назвал ошибочным мнение тех, кто полагает, что «мы можем одновременно тягаться с США, Россией и Великобританией».

Премьер подчеркнул, что выступает за проведение реальной политики «вместо бряцания оружием». В заключение Зеехофер призвал выстраивать «разумные экономические отношения» с РФ.

Кроме этого, пишет РИА Новости, политик поздравил Дональда Трампа с назначением на должность президента, отметив, что его избрали на «демократических свободных выборах», и пригласил республиканца посетить Баварию.

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Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 09:46
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