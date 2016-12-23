Премьер-министр Японии посетит Россию, чтобы заключить мирный договор

Ранее Путин предложил решить проблему статуса четырех Курильских островов
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен приехать в Россию с рабочим визитом уже в начале следующего года, пишет сайт «Комсомольской правды».
По его словам, российский лидер Владимир Путин тоже заинтересован в решении этого вопроса. Японская сторона выразила уверенность в том, что будет положен конец территориальной проблеме. Премьер также признался, что желает ускорить процесс улучшения отношений между Японией и Россией.
Отметим, что, находясь с визитом в Японии, Путин сказал, что нужно прекратить «игру в исторический пинг-понг» и как можно скорее договориться о статусе четырех Курильских островов.
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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