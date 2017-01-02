Премьер-министра Израиля вызвали на допрос по подозрению в коррупции

Александр
Автор: Александр Январь 2, 2017 12:45

Полиция имеет показания свидетелей из разных стран мира

Премьера-министра Израиля  Биньямина Нетаньяху вызвали на допрос, его подозревают по подозрению в коррупции. В частности, есть информация , что в последнее время он и его семья получали от бизнесменов подарки и другие блага, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей. Об этом пишет «РБК», ссылаясь Haaretz.

Как сообщается, в правоохранительных органах есть показания свидетелей с разных стран мира. Американо-израильский бизнесмен Рон Лаудер рассказал, что дарил чиновнику разные подарки: костюм, заграничное путешествия сыну Нетаньяха. Также он отметил, что подарки были подарены из корыстных побуждений.

Допрос запланирован на понедельник.

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Александр
Автор: Александр Январь 2, 2017 12:45
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