Премьер-министра Израиля вызвали на допрос по подозрению в коррупции

Полиция имеет показания свидетелей из разных стран мира
Премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвали на допрос, его подозревают по подозрению в коррупции. В частности, есть информация , что в последнее время он и его семья получали от бизнесменов подарки и другие блага, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей. Об этом пишет «РБК», ссылаясь Haaretz.
Как сообщается, в правоохранительных органах есть показания свидетелей с разных стран мира. Американо-израильский бизнесмен Рон Лаудер рассказал, что дарил чиновнику разные подарки: костюм, заграничное путешествия сыну Нетаньяха. Также он отметил, что подарки были подарены из корыстных побуждений.
Допрос запланирован на понедельник.
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