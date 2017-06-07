Премьер-министры североевропейских стран «потроллили» Трампа с шаром

«Кто правит миром? Эр-Рияд или Берген», — написала премьер-министр Норвегии
Премьер-министры североевропейских стран сделали совместное фото, которое намекает на ставшее популярным видео, на котором президент США Дональд Трамп вместе с королем Саудовской Аравии Салманом и президентом Египта Ас-Сиси держатся за светящийся белый шар, пишет «ЭкспертOnline» со ссылкой на The Hill.
Трамп со светящимся шаром был запечатлен во время открытия центра по борьбе с экстремизмом в Эр-Рияде.
В ответ премьер-министры Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Исландии проделали то же самое с футбольным мячом. Сделано это было на саммите в Норвегии, посвященном развитию региона.
На своей странице в Facebook премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сравнила два изображения: «Кто правит миром? Эр-Рияд или Берген».
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