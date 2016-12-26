Пресс-секретарем Дональда Трампа станет Шон Спайсер

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 12:45

Пресс-секретарем Дональда Трампа станет Шон Спайсер

Пресс-секретарем Дональда Трампа станет Шон Спайсер

А пресс-секретарь Трампа во время выборов станет директором по стратегическим коммуникациям

Избранный президент США Дональд Трамп назвал имя того, кто займет пост его пресс-секретаря. Им станет директор по коммуникациям Национального республиканского комитета Шон Спайсер, пишет «Дождь».

Отметим, что пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа Хоуп Хикс тоже получил новую должность.Он займет пост директора по стратегическим коммуникациям. Соцсетями в Белом доме будет заниматься  Дэн Скавино.

Напомним, выборы на пост президента США прошли 8 ноября. Победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января.
 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 12:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии