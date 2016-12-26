Пресс-секретарем Дональда Трампа станет Шон Спайсер

А пресс-секретарь Трампа во время выборов станет директором по стратегическим коммуникациям

Избранный президент США Дональд Трамп назвал имя того, кто займет пост его пресс-секретаря. Им станет директор по коммуникациям Национального республиканского комитета Шон Спайсер, пишет «Дождь».

Отметим, что пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа Хоуп Хикс тоже получил новую должность.Он займет пост директора по стратегическим коммуникациям. Соцсетями в Белом доме будет заниматься Дэн Скавино.

Напомним, выборы на пост президента США прошли 8 ноября. Победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января.

