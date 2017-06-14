Президент Болгарии заявил, что поддерживает отмену антироссийских санкций

При этом президент Болгарии подчеркнул, что сам не может инициировать отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии Румен Радев рассказал, что является противником антироссийских санкций и хочет отменить их. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», — отметил глава этого государства.

Также Радев рассказал, что если хоть одна европейская страна запустит механизм по отмене санкций, то это все-таки случится. Также президент Болгарии подчеркнул, что санкции всегда приносят только вред.