Президент Дональд Трамп объяснит причины обстрела Сирии в суде США

Юристы из администрации Барака Обамы подали исковое заявление, в котором потребовали от Дональда Трампа обосновать обстрел Сирии

Правозащитники США решили через суд добиться правды от Дональда Трампа: организация Protect democracy project подала иск в федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне на администрацию президента и потребовала объяснить причины обстрела территории Сирии крылатыми ракетами. Как пишет «Лента.Ру», свои действия Protect democracy project, куда входят юристы из администрации Барака Обамы, подкрепляет тем, что спустя месяц после инцидента Белый дом так и не смог представить правовые обоснования удара. В качестве ответчиков на суде предстанут министерства юстиции, обороны и Госдепартамент.

«Мы все должны согласиться с тем, что в нашей конституционной демократии возможность исполнительной власти нападать на другую страну ограничена законом. В некоторых странах могут спокойно относиться к тому, что глава государства начинает новый конфликт без внятного юридического обоснования, но мы не должны», — указал в исковом заявлении юридический директор группы, бывший адвокат Белого дома Джастин Флоренс.

Напомним, что приказ о ракетном ударе Дональд Трамп отдал 7 апреля, тогда было выпущено 58 крылатых ракет. Эти действия стали ответом на применение химического оружия в Хан-Шейхуне, за что сирийская оппозиция возложила вину на правительственные силы страны, хотя Дамаск отрицал свою причастность к этому.