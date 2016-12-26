Президент Филиппин сказал, что сожжет ООН, если поедет в США

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 12:45

Президент Филиппин сказал, что сожжет ООН, если поедет в США

Президент Филиппин сказал, что сожжет ООН, если поедет в США

Такое заявление он сделал, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны, что может сжечь ООН, пишет Lenta.ru.

«Вы идете и подаете жалобу в ООН, а я сожгу ООН, если вам угодно. Я сожгу ее, если поеду в Америку», — сказал глава Филиппин.

Отметим,что раньше верховный комиссар ООН попросил проверить высказывания Дутерте о том, что он совершил убийства. 

 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 12:45
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