Президент Филиппин сказал, что сожжет ООН, если поедет в США

Такое заявление он сделал, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны, что может сжечь ООН, пишет Lenta.ru.

«Вы идете и подаете жалобу в ООН, а я сожгу ООН, если вам угодно. Я сожгу ее, если поеду в Америку», — сказал глава Филиппин.

Отметим,что раньше верховный комиссар ООН попросил проверить высказывания Дутерте о том, что он совершил убийства.