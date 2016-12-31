Президент Путин не удостоил Порошенко новогодним поздравлением

Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 11:46

Президент Путин не удостоил Порошенко новогодним поздравлением

Президент Путин не удостоил Порошенко новогодним поздравлением

Глава государства направил поздравительные слова целому ряду мировых лидеров

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом целый ряд крупных мировых политиков, но обошел вниманием главу Украины Петра Порошенко.

Из сообщения, опубликованного пресс-службой Кремля, следует, что Порошенко остался без внимания от главы государства.

Поздравления Путин направил всем лидерам стран СНГ, кроме Украины. Также российский лидер не обошел вниманием коллег из дальнего зарубежья – например, глав Венесуэлы, Индии, премьер-министров Израиля и Японии.

Поздравил Владимир Путин и Папу Римского Франциска, королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй, а также канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, избранного президента США Дональда Трампа, председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро.

В ведущие мировые организации Путин также направил свои послания. Среди адресатов – ООН, Международный валютный фонд, Международный олимпийский комитет.
 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 11:46
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