Президент Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы

Максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан России. Этот документ вступает в силу в четверг, 20 апреля. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что с региональными властями будут согласовывать сроки проведения сборов. А вот сроки «проверочных сборов» будет определять Минобороны. Максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца.

Россияне будут проходить эти сборы в Вооруженных силах, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

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