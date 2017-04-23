Президент Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы

Максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан России. Этот документ вступает в силу в четверг, 20 апреля. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что с региональными властями будут согласовывать сроки проведения сборов. А вот сроки «проверочных сборов» будет определять Минобороны. Максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца.
Россияне будут проходить эти сборы в Вооруженных силах, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.
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