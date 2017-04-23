Президент Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы

Александр
Автор: Александр Апрель 23, 2017 15:46

Президент Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы

Президент Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы

Максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан России. Этот документ вступает в силу в четверг, 20 апреля. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что с региональными властями будут согласовывать сроки проведения сборов. А вот сроки «проверочных сборов» будет определять Минобороны. Максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца.

Россияне будут проходить эти сборы в Вооруженных силах, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Апрель 23, 2017 15:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Врединка

    Врединка

    Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.

    Читать статью
  • Кирилл

    Кирилл

    Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…

    Читать статью
  • ZaimyPlus

    ZaimyPlus

    Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…

    Читать статью
  • Умар

    Умар

    До скольки вообще должен был концерт?

    Читать статью

  • дадут

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии