Президент Трамп решил издать новый иммиграционный указ

Как сообщается, поправки коснутся более жестких мер безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет обжаловать предыдущий иммиграционный указ, а напишет новый подобный указ. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда», ссылаясь на агентство Associated Press.
Как сообщается, новый указ будет напоминать прежний, но поправки коснутся более жестких мер безопасности. Теперь в Америке будут введены экстремальные проверки въезжающих на территорию страны беженцев.
Как сообщалось ранее, согласно указу Дональда Трампа в США закрыли въезд гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана на 90 дней, а на 120 дней – приостанавливает прием всех беженцев.
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