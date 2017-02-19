Президент Трамп заявил, что многие страны в НАТО не платят по счетам

Также американский президент призвал «игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений»
Президент США Дональд Трамп заявил, что является поклонником НАТО, но при этом отметил, что многие из стран, которых защищает Америка, не платят по счетам. Об этом пишет «ТАСС».
По словам главы США, это богатые страны, которые должны им помогать. Кроме этого, Трамп призвал американцев «преодолеть пропасть недоверия» и начать строить новые мосты сотрудничества.
Американский президент уверен, что теперь нужно «игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений». По его мнению, многие битвы не идут на пользу США.
НАТО, Североатлантический Альянс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния.
Читайте также
- Лавров назвал терроризм главной угрозой минувшего года 0 18.Янв
- Порошенко заявил, что отказ от Донбасса не приведет к миру 0 23.Янв
- Трамп назвал НАТО устаревшей организацией 0 16.Янв
- Премьер-министра Израиля вызвали на допрос по подозрению в коррупции 0 02.Янв
- Естественная ротация: мэрия Барнаула пережила ряд кадровых перестановок 0 09.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий