Президент Трамп заявил, что многие страны в НАТО не платят по счетам

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 13:45

Президент Трамп заявил, что многие страны в НАТО не платят по счетам

Президент Трамп заявил, что многие страны в НАТО не платят по счетам

Также американский президент призвал «игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений»

Президент США Дональд Трамп заявил, что является поклонником НАТО, но при этом отметил, что многие из стран, которых защищает Америка, не платят по счетам. Об этом пишет «ТАСС».

По словам главы США, это богатые страны, которые должны им помогать. Кроме этого, Трамп призвал американцев  «преодолеть пропасть недоверия» и начать строить новые мосты сотрудничества.

Американский президент уверен, что теперь нужно  «игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений». По его мнению, многие битвы не идут на пользу США.

НАТО, Североатлантический Альянс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния.

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Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 13:45
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