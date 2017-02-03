Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию в начале марта

Это будет уже четвертая встреча Эрдогана и Путина за последние шесть месяцев
Фото: 365news.biz
Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале марта планирует прибыть в Москву с рабочим визитом, где намерен обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос развития двусторонних отношений, а также другие вопросы. Об этом пишет «ФАН», ссылаясь на слова турецкого посла Хусейна Дириоза.
«Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным за последние полгода», – сказал он.
Турецкий посол подчеркнул, что в планах у турецкого лидера обсуждение вопроса отмены визового режима для определенных категорий турецких граждан. Речь идет о бизнесменах и политиках.
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