Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию в начале марта

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 22:46

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию в начале марта

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию в начале марта

Это будет уже четвертая встреча Эрдогана и Путина за последние шесть месяцев

Фото: 365news.biz

Президент Турции  Реджеп Эрдоган в начале марта планирует прибыть в Москву с рабочим визитом, где намерен  обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос развития двусторонних отношений, а также другие вопросы. Об этом пишет «ФАН», ссылаясь на слова турецкого посла Хусейна Дириоза.

«Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным за последние полгода», – сказал он.

Турецкий посол  подчеркнул, что в планах у турецкого лидера обсуждение вопроса отмены визового режима для определенных категорий турецких граждан. Речь идет о бизнесменах и политиках.

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Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 22:46
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