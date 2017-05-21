Президентские выборы в 2018 году пройдут по новым правилам

Ведется работа над повышением явки и честностью выборов

В Центризбиркоме в понедельник, 15 мая, состоялось общественное обсуждение поправок в избирательные законы, пишет «Взгляд».

В частности, обсуждался отказ от открепительных удостоверений и досрочного голосования. «Если будет принята поправка во втором чтении, которая федеральным законом распространяет эти механизмы на выборы в регионах, где проходят выборы заксобраний и губернаторов, то ни о каких открепительных и ни о каком досрочном голосовании, к которому у нас больше всего претензий, речи быть не может», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Сейчас на федеральных выборах досрочно могут голосовать лишь те, кто проживает в труднодоступных и отдаленных местностях либо в день выборов находится в плавании или работает на полярной станции. Однако право голосовать досрочно еще сохранилось на региональных и муниципальных выборах.

В марте в Госдуму был внесен пакет поправок по отмене открепительных удостоверений. Первое чтение прошло 12 апреля.

Новшеством станет и совместный проект ЦИК и «Яндекса» — электронная карта избирательных участков. Это должно заинтересовать тех, кто хочет голосовать, но живет не там, где прописан. Карта поможет избирателю определить, на территории какого участка он живет, где расположены соседние участки, после чего он может выбрать наиболее удобный для себя участок.

Кроме того, на избирательных участках установят систему видеонаблюдения, которая охватит не менее 85% избирателей. Памфилова отметила, что на выборах президента камеры появятся также и в территориальных избирательных комиссиях.

ЦИК решил также упорядочить работу со списками зарубежных избирателей. На консульском учете за границей состоит примерно 1,9 млн граждан России. При этом общее число россиян, живущих за рубежом, может достигать 4 млн человек.