Проект об отставке премьера Украины исчез с сайта Верховной Рады

Вместо этого документа стоит другая инициатива

Проект об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана исчез с сайта Верховной Рады этой страны. Об этом пишет «Лента.ру».

Между тем, члены фракции «Батькивщина» уже потребовали разъяснений «от аппарата Рады и возвращения проекта постановления на официальный сайт парламента».

Ранее сообщалось, что 11 членов указанной фракции инициировали этот проект. Пояснительной записки к нему не было.

Напомним, на должность премьер-министра страны Гройсмана назначили в начале 2016 года. До этого он занимал пост вице-премьера и спикера.