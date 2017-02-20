Прокурор Черногории обвиняет РФ в причастности к госперевороту

Балканская страна намерена привлечь к расследованию разведки европейских государств и США
Заявление о причастности «российских властных структур» к попытке государственного переворота в Черногории сделал прокурор балканской страны Миливое Катнич, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.
Ранее сообщалось, что в канун парламентских выборов в октябре 2016 года в Черногории арестовали 14 сербов, которые якобы входили в организацию, намеревавшуюся совершить переворот.
Организаторами данной группы называли неких «русских националистов». В данный же момент прокурор Черногории полагает, что к попытке переворота могут быть причастны властные структуры РФ.
Миливое Катнич призвал руководство России «провести расследование в отношении этих органов». Также он уточнил, что прокуратуре в своем расследовании помогут разведки США и стран Европы.
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