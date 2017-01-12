Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства
«Лайк» под записью действующего президента США оставили свыше 1,4 миллиона пользователей
Прощальная запись действующего американского президента Барака Обамы стала самой популярной за всю историю существования его аккаунта в Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные интернет-портала CNET.
В сообщении глава государства поблагодарил американцев за все и попросил их о следующем: «Верить не только в мои способности создавать перемены, но и в ваши собственные». Обама разместил запись в среду, 11 января, однако за это время ее процитировали уже свыше 700 тысяч пользователей сети микроблогов, а более 1,4 миллиона поставили под твитом «лайк».
Ранее самыми популярными были записи Обамы о создании аккаунта в Twitter в июне 2013 года, а также о легализации однополых браков в июне 2015 года и о планах по снижению стоимости высшего образования в Соединенных Штатах в июле того же года.
Напомним, что 20 января состоится инаугурация избранного американского президента Дональда Трампа. При этом действующий аккаунт Обамы в сети микроблогов тоже перейдет к новому главе государства.
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