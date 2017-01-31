Процесс над бывшим вице-губернатором Денисовым стартует со второй попытки

Первое заседание по существу вопроса было перенесено

Рассмотрение по существу уголовного дела бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова должно начаться в Железнодорожном районном суде Барнаула во вторник, 31 января.

Как ожидается, процесс стартует в 10:00. Отметим, что первое заседание должно было состояться еще 23 января, однако оно было перенесено по ходатайству стороны обвинения, поскольку Юрий Денисов не успел вовремя ознакомиться с материалами слушания.

Вместе с бывшим чиновником на скамье подсудимых находится и его супруга Татьяна Денисова.

Если экс-заместителя губернатора обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством, то его жене инкриминируют посредничество в преступной схеме.

Всего же, как полагает следствие, речь идет о незаконном получении Денисовым около 2,5 миллионов рублей.

Сейчас Юрий Денисов находится под стражей, а Татьяна Денисова – под домашним арестом. В последний раз в отношении обоих фигурантов срок меры пресечения был продлен до 16 марта.