Процесс по делу бывшего вице-губернатора Юрия Денисова стартует 28 декабря

Ознакомительное заседание назначено на 15:00

Первое судебное заседание по громкому уголовному делу бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова состоится 28 декабря.

Как стало известно порталу Amic.ru, ознакомительное заседание в Центральном районном суде Барнаула назначено на 15:00. В этот день по существу дело рассматриваться не будет.

Также известно, что уголовное дело находится в производстве судьи Валерия Драничникова.

Напомним, бывший заместитель губернатора Алтайского края обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством. Общая сумма незаконного вознаграждения, полученного бывшим чиновником, по версии следствия, составляет около 2,5 миллионов рублей.

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Обвиняемой по громкому делу проходит и его супруга Татьяна Денисова, которой инкриминируют посредничество в получении взяток.

С марта этого года супруги содержались в СИЗО. 15 декабря мера пресечения в отношении жены бывшего чиновника была изменена — Татьяну Денисову определили под домашний арест. Ее супруг продолжает находиться в следственном изоляторе.

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Расследование уголовного дела региональным управлением СКР было завершено в начале декабря, на прошлой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение.