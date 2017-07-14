Псаки: Трамп попал в ловушку Путина

По мнению экс-дипломата, американский лидер недостаточно подготовился к переговорам с президентом РФ

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время первой встречи с Владимиром Путиным «попал в ловушку» своего коллеги из РФ. Об этом заявила в статье для CNN экс-официальный представитель Госдепа Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Русские только что обыграли президента США. Это было вполне предсказуемо. И он позволил этому случиться», — цитирует агентство заявление бывшего дипломата. По ее мнению, Трамп недостаточно подготовился к «важнейшему дипломатическому событию этого лета» — переговорам с главой России.

Она напомнила, что в Москве перед саммитом рассказали, каких итогов ждут от встречи глав государств. В России отметили, что планируют наладить отношения между странами, подробнее ознакомиться с американской политикой, обсудить общее беспокойство в связи с угрозой терроризма. «И русские получили преимущество по всем трем пунктам», — заявляет бывший представитель Госдепартамента.

Псаки напомнила, что Трамп пошел на переговоры без конкретной повестки. Она считает, что хозяин Белого дома должен был «оказать давление» на Путина по поводу «вмешательства» Москвы в выборы.

«Простого словесного заверения президента Путина оказалось достаточно, чтобы опровергнуть все их доводы», — отметила Псаки.

Также она добавила, что Трам лишился возможности «влиять на российскую сторону», и намекнула, что теперь РФ якобы «вмешается» в выборы губернаторов и конгрессменов. Псаки заявила, что «в 2016 году русские взломали избирательные системы 21 штата», не подкрепив слова никакими фактами. При этом она призвала Трампа снабдить Москву «доказательствами».

Напомним, Трамп и Путин впервые лично встретились 7 июля на «полях» саммита «Двадцати» в Гамбурге. Переговоры лидеров двух стран шли свыше двух часов.