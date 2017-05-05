Пушков назвал двойной бухгалтерией слова Меркель о снятии санкций

Меркель надеется, что ЕС снимет санкции с России в случае выполнения минских договоренностей по Украине

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о возможном снятии санкций с России.

«Двойная бухгалтерия. Меркель «надеется на снятие санкций», но настаивает на их продлении. НАТО «хочет сотрудничать», но продолжает конфликт», — написал Пушков.

Меркель после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи выразила надежду на то, что Европейский союз снимет санкции с России в случае выполнения минских договоренностей по Украине.

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