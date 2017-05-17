Пушков прокомментировал слова Порошенко о «разводе с Россией»

Сенатор отметил, что до 1991 года такой страны, как Украина, не было

Украинский лидер Петр Порошенко плохо помнит историю своей страны, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента об «окончательном разводе» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет «исторического места в составе европейских стран», так как такой страны до 1991 года не было», — цитирует агентство сообщение из Twitter-аккаунта политика.

Саму же отмену виз Пушков считает своеобразной компенсацией Киеву за отсутствие перспектив более тесной евроинтеграции. «Закрыв перед Украиной двери в ЕС и НАТО, Запад расплатился с Киевом безвизовым режимом», — отметил Пушков, подчеркивая, что свободный въезд гражданам Украины в Евросоюз не меняет сути дела, однако обеспечивает Порошенко «подобие алиби».

Напомним, совет министров ЕС 11 мая одобрил постановление о предоставлении украинцам права на безвизовый въезд на территорию стран-членов Европейского союза на срок не более 90 дней в течение шести месяцев. Порошенко, комментируя решение, заявил, что ввод безвизового режима с ЕС означает для Украины «окончательный развод с Российской империей» и возвращает ее «на историческое место в составе европейских стран».