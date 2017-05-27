Пушков рассказал, куда идет «украинская модель» выпрашивания денег

Такое заявление прозвучало после новости о том, что США прекратят безвозмездную помощь Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал решение США о прекращении безвозмездной военной помощи Киеву.

«США прекращают безвозмездную военную помощь Украине. «Украинская модель» — выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну», — отметил Пушков.

Отметим, что во вторник, 23 мая, ряд федеральных СМИ написали, что Америка, возможно, в скором времени свернет программу безвозмездной помощи на оборонные нужды некоторым странам. В их число вошла Украина.