Путин: американская система ПРО защищает не всю территорию США

Такую точку зрения президент РФ выразил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну

Российский лидер Владимир Путин считает, что система противоракетной обороны США не обеспечивает защиту всей территории страны. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Журналисты издания ознакомились с отрывками из фильма Стоуна, который был снят на основе нескольких бесед с президентом РФ. «Сегодня ракетный щит не защитил бы территорию США», — цитирует агентство главу российского государства на английском языке.

Напомним, что полностью документальный фильм Стоуна покажут 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).

Ранее канал опубликовал фрагмент фильма, в котором Путин заявил, что в ходе открытого и масштабного военного столкновения между РФ и США не выжил бы никто. «Я думаю, что никто бы не пережил», — такой ответ дал президент РФ в ответ на вопрос, смогли ли бы, по его мнению, Штаты взять верх, если бы «холодная» война между Москвой и Вашингтоном стала «горячей».