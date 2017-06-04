Путин дал ответ на вопрос о выборах президента РФ в 2018 году

Александр
Автор: Александр Июнь 4, 2017 19:45

Путин дал ответ на вопрос о выборах президента РФ в 2018 году

Путин дал ответ на вопрос о выборах президента РФ в 2018 году

Глава государства посчитал преждевременным вопрос о его участии в выборах

Российский лидер Владимир Путин заявил, что сделает все возможное для обеспечения проведения избирательной кампании 2018 года в строгом соответствии с Конституцией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Figaro, опубликовавшую интервью с главой государства.

«Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской Конституцией, в строгом соответствии. И я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом – повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и Конституцией», — цитирует газета слова президента РФ.

Путин отметил, что  в выборах будут участвовать все имеющие на это право люди, кто пройдет предусмотренные законом процедуры. «[Они] могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах», — подчеркнул глава государства.

При этом президент отметил, что говорить о его участии в выборах преждевременно, как и о других кандидатах.

Агентство пишет, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется. Он подчеркнул, что Путин занимается обычной работой в соответствии с графиком.

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Автор: Александр Июнь 4, 2017 19:45
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