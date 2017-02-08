Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 00:45

Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате

Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате

Президент России и канцлер германии обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, на котором договорились о встречах в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства и канцлер Германии обсудили ситуации на Украине. Они сошлись во мнении, что в этой стране нужно немедленно восстановить режим прекращения огня. Для этого в самом ближайшем времени будут наращены дипломатические усилия.

Речь идет о продолжении решение этого вопроса  в «нормандском формате».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 00:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии