Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате

Президент России и канцлер германии обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, на котором договорились о встречах в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава российского государства и канцлер Германии обсудили ситуации на Украине. Они сошлись во мнении, что в этой стране нужно немедленно восстановить режим прекращения огня. Для этого в самом ближайшем времени будут наращены дипломатические усилия.
Речь идет о продолжении решение этого вопроса в «нормандском формате».
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