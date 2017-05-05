Путин и Меркель в Сочи пройдутся «по самым проблемным точкам»

Меркель в ответ на благодарности от Путина назвала Россию важным партнером

Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, стороны в обсуждениях пройдутся «по самым проблемным точкам», сообщает Life.

«Большое спасибо, что вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к «Двадцатке» в Гамбурге. И, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам. Я имею в виду Украину, Сирию, может быть, другие какие-то регионы», — сказал Путин.

Меркель, в свою очередь, назвала Россию важным партнером: «Конечно, мы обсудим ситуацию в «Большой двадцатке», где Россия является важным партнером».

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