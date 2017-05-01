Путин и Порошенко говорили по телефону про Донбасс

Известно, что беседа велась в уважительном тоне иногда переходила на шутливо-ироничный тон

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в начале апреля в очередной раз провели телефонные переговоры. На этот раз темой разговора была ситуация в Донбассе, пишет «Коммерсант».

Главы обоих государств разговаривали о проблемах, касающихся гуманитарных аспектов – поставках в регион продуктов питания, воды и электроэнергии.

Как пишет издание, беседа протекала в уважительном тоне. Между тем, оба президента иногда даже шутили. Иронично-шутливый тон нужен был для того, чтобы политики не разругались и «не наговорили друг другу резкостей». Но к конкретным договоренностям прийти так и не удалось. Однако по вопросам Донбасса переговоры несколько «продвинулись».