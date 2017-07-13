Путин и Трамп договорились создать канал связи по вопросам Украины

В США назначили специалиста по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса

Президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп договорились на саммите G20 создать специальный канал для продвижения урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова</strong>.

По словам Лаврова, в Америке назначили отдельного человека по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. Глава МИД выразил надежду, что представитель в скором времени приедет в Москву.

Также Лавров отметил, что канал «между представителем РФ и представителем США» нужен для того, чтобы двигаться по пути разрешения украинского конфликта на основе минских договоренностей и «опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в «нормандском формате».

Напомним, саммит G20 проходит в Гамбурге 7 и 8 июля. Накануне состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она длилась больше двух часов.