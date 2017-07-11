Путин и Трамп поздоровались друг с другом в кулуарах G20

Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля
Президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп поздоровались друг с другом в кулуарах саммита G20. Об этом пишет РИА «Новости».
Это произошло в тот момент, когда высокопоставленные чиновники сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия.
Напомним, в пятницу, 7 июля, пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Этой встрече в графиках президентов уделено примерно один час.
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