Путин, Меркель, Макрон: где будут жить мировые лидеры во время саммита G20

В Гамбург уже съезжаются главы государств и правительств сильнейших стран мира

7-8 июля в немецком Гамбурге будет проходить саммит G20. В город уже съезжаются главы государств и правительств сильнейших стран мира. О том, где и в каких условиях в эти выходные будут проживать высокопоставленные лица, рассказывает RT.