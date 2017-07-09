Путин, Меркель, Макрон: где будут жить мировые лидеры во время саммита G20

В Гамбург уже съезжаются главы государств и правительств сильнейших стран мира
7-8 июля в немецком Гамбурге будет проходить саммит G20. В город уже съезжаются главы государств и правительств сильнейших стран мира. О том, где и в каких условиях в эти выходные будут проживать высокопоставленные лица, рассказывает RT.
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