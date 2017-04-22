Путин напомнил Кадырову о нападении на часть Росгвардии в Чечне

Так президент отреагировал на слова главы республики о том, что в плане безопасности регион находится на хорошем счету



Президент России Владимир Путин напомнил главе Чечни Рамзану Кадырову о вопросах безопасности в республике.

Речь об этом шла во время личной встречи российского лидера с руководителем республики. «В плане безопасности у нас республика находится на хорошем счету. Уличной преступности у нас нет, серьёзных угроз террористической направленности у нас нет. Республика, так скажем, уверено двигается вперед», — заявил Кадыров.

В ответ президент отметил: «Но всё-таки проявление было, было нападение на часть Росгвардии, поэтому вопросы ещё не все, видимо, решены».

В то же время, по мнению президента, вопросы безопасности решаются.

«Я вижу, что они решаются, и хорошо. И делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, нападение на часть Росгвардии в Чечне произошло в ночь на 24 марта в районе станицы Наурская. В результате погибли шестеро военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии.

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