Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции

До Ерхова послом России в Турции был Андрей Карлов. Он был убит в декабре прошлого года в Анкаре
Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Турции Алексея Ерхова. Указ об этом размещен на официальном портале правовой информации.
«Назначить Ерхова Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Турецкой Республике», — сказано в сообщении.
Напомним, до Ерхова пост посла занимал Андрей Карлов. Его убили в декабре прошлого года в Центре современного искусства на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».
Материалы по теме
Читайте также
- Лавров заявил, что для налаживания отношений РФ и США потребуется время 0 26.Янв
- Штаб кандидата в президенты Франции заявил о российских кибератаках 0 14.Фев
- Большая пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция 0 24.Дек
- Дональд Трамп намекнул, что скоро позвонит Владимиру Путину 0 27.Янв
- Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам – Медведев 0 25.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
оксана
Здесь учат на налоговую инспекцию?Читать статью
-
Ольга, Новосибирск
Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…Читать статью
-
Оля
Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)Читать статью
-
Скажите пожалуйста, общежитие есть?Читать статью
-
Людмила Алекандровна
На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий