Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции

До Ерхова послом России в Турции был Андрей Карлов. Он был убит в декабре прошлого года в Анкаре

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Турции Алексея Ерхова. Указ об этом размещен на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Турецкой Республике», — сказано в сообщении.

Напомним, до Ерхова пост посла занимал Андрей Карлов. Его убили в декабре прошлого года в Центре современного искусства на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».

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