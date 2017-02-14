Путин назначил Никитина врио губернатора Новгородской области

Президент встретился с главой АСИ в Ново-Огарево

Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил временно исполняющим его обязанности главу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий указ, который размещен на сайте Кремля.

Глава государства встретился с Никитиным в Ново-Огарево, отмечает агентство. Путин дал высокую оценку работе главы АСИ, отметив, что агентство очень много сделало для придания нового импульса развитию всей экономики.

Напомним, Митин выступил с официальным публичным обращением в понедельник, 13 февраля. Он заявил о сложении своих полномочий.

Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко во время беседы с Национальной службой новостей предположил, что Митин может продолжить работу по сельскохозяйственному профилю, так как ранее бывший губернатор Новгородской области являлся заместителем министра сельского хозяйства.