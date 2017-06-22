Путин назначил нового начальника ГИБДД

Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2017 11:45

Путин назначил нового начальника ГИБДД

Путин назначил нового начальника ГИБДД

Михаил Черников занял пост, на котором раньше находился Виктор Нилов

Российский лидер Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Михаила Черникова начальником ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный в субботу, 17 июня, на официальном портале правовой информации документ.

Ранее Черников с февраля 2015 года занимал пост главы управления МВД по Хабаровского краю.

Прежний начальник ГИБДД 62-летний генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов был снят с должности главой государства 29 марта текущего года. Источник агентства, знакомый с ситуацией, отмечал, что Нилова уволили из-за достижения им предельного возраста нахождения на посту.

Также президент своим указом произвел еще ряд отставок и назначений в правоохранительных органах. В частности, он назначил несколько руководителей главков СК по Красноярскому краю, Санкт-Петербургу, ГУМВД по Ростовской, Самарской и Иркутской областям, а также начальников УТ по Приволжскому, Уральскому, Дальневосточному и Северо-Западному федеральным округам.

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Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2017 11:45
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