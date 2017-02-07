Путин назначил Решетникова врио главы Пермского края

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 10:45

Путин назначил Решетникова врио главы Пермского края

Путин назначил Решетникова врио главы Пермского края

Действующего главу региона отправили в отставку по собственному желанию

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края. Указом главы государства на должность исполняющего обязанности главы региона назначен Максим Решетников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Агентство отмечает, что Басаргина отправили в отставку досрочно с формулировкой «по собственному желанию».

Агентство пишет, что Решетникова, который ранее работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы, назначили врио губернатора Пермского края «до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края».

Уточняется, что ранее глава государства лично предложил Решетникову занять должность и.о. губернатора региона. Во время беседы с чиновником, который является уроженцем Перми, президент отметил, что Решетников «всегда сохранял связь со своей малой родиной», и предложил ему вернуться на малую родину в качестве и.о. главы края.

Чиновник согласился, отметив, что «это будет большая честь для него и большое доверие».  Также он назвал это «двойной ответственностью», поскольку Пермский край является его родным. Решетников отметил, что у региона большой потенциал, и для того, чтобы он работал на благо местных жителей, «предстоит очень много сделать». «Там есть куда дальше двигаться», — уверен он.

Президент напомнил, что Решетников во время работы в Пермском крае «по службе дорос до начальника аппарата губернатора», а в российской столице, в частности, успел поработать в аппарате федерального правительства в должности директора департамента, в то время когда Путин возглавлял правительство.

Глава государства поинтересовался у Решетникова, какие задачи он видит в развитии Пермского края. В первую очередь Решетников отметил социальную защиту и развитие социальной сферы. Также он полагает, что «есть куда двигаться» по линии здравоохранения и образования. «Учитывая новые задачи, которые вами поставлены», — добавил чиновник.

Еще одной задачей, по его мнению, должно стать развитие экономики. «Очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности, но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться», – подчеркнул Решетников.

Путин отметил, что чиновник хорошо знает ситуацию в регионе, и выразил надежду, что он сделает все необходимое для оправдания ожидания людей. По словам президента, нерешенных вопросов в регионе «еще достаточно».

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 10:45
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