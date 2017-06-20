Путин назвал демонизацию Сталина проявлением атаки на Россию

Президент против излишней демонизации советского вождя, а также не согласен с тем, чтобы люди забывали ужасы той эпохи

Демонизация персоны Иосифа Сталина являет собой один из путей атаки на Советский Союз и Россию, полагает президент России Владимир Путин.

Об этом он высказался в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое было показано на телеканале Showtime. Путин подчеркнул, что Сталин является сложной исторической фигурой.

«Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом», — отметил президент, напомнив, что мировая история знает немало кровавых тиранов, памятники которым украшают улицы Европы. Это, по словам Путина, и Кромвель, и Наполеон.

«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию», — отметил президент. Поэтому Путин выступает против излишней демонизации советского вождя, как, впрочем, и против того, чтобы забывать ужасы эпохи сталинизма.

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