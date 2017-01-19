Путин не поверил, что Трамп в Москве общался с «ночными бабочками»

Путин не верит информации, которую распространили якобы «российские агенты»



Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в общение избранного президента США Дональда Трампа с девушками «с пониженной социальной ответственностью» во время визита последнего в Москву. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, которую распространили якобы «российские агенты». Согласно этой информации, во время визита в Москву Трамп вызывал в отель проституток.

«Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью», — подчеркнул глава российского государства.

После Владимир Путин добавил:

«Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», — заметил президент.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.