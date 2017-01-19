Путин не поверил, что Трамп в Москве общался с «ночными бабочками»

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 04:46

Путин не поверил, что Трамп в Москве общался с «ночными бабочками»

Путин не поверил, что Трамп в Москве общался с "ночными бабочками"

Путин не верит информации, которую распространили якобы «российские агенты»

Президент России Владимир Путин  заявил, что  не верит в общение избранного президента США Дональда Трампа с девушками «с пониженной социальной ответственностью» во время визита последнего в Москву. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, которую распространили якобы «российские агенты». Согласно этой информации, во время визита в Москву Трамп вызывал в отель проституток.

«Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью», — подчеркнул глава российского государства.

После Владимир Путин добавил:

«Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», — заметил президент.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.

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Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 04:46
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