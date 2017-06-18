Путин не считает Америку врагом

Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 23:45

Путин не считает Америку врагом

Путин не считает Америку врагом

Так президент России ответил на вопрос жителя Аризоны

Россия не считает Соединенные Штаты Америки врагом, заявил президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос жителя Аризоны, назвавшего себя «очень пророссийским».

Американец, чей вопрос был выведен в студию, спросил Путина, как преодолеть ситуацию, при которой в США из России делают врага и нарастает русофобия.

«Мы не считаем Америку своим врагом…. Мы объединяли свои усилия в двух мировых войнах… Россия поддерживала США во времена обретения независимости», — сказал президент, поблагодарив американца за вопрос.

«Хочу поблагодарить Вас за эту позицию. Мы знаем, что в США у нас много друзей», — отметил Путин.

Также глава государства с сожалением заметил, что «истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения людей».

Резюмируя, Путин акцентировал внимание на том, что в России надеются на нормализацию отношений со Штатами.

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