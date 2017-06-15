Путин ответил на вопрос Стоуна о желании быть царем

Александр
Автор: Александр Июнь 15, 2017 11:45

Путин ответил на вопрос Стоуна о желании быть царем

Путин ответил на вопрос Стоуна о желании быть царем

Премьера фильма «Интервью с Путиным» пройдет 12 июня на телеканале Showtime

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос режиссера Оливера Стоуна  о своем «желании стать царем». Об этом пишет «Лента.ру».

«У вас есть полная власть. Говорят, вы хотите быть царем», — спросил американский режиссер. На это глава российского государства ответил: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

Отметим, также в интервью Владимир Путин рассказал, что у него есть внуки. Президент подчеркнул, что он любит их, но у него нет времени, чтобы играть с внуками.

Напомним, 12 июня телеканал Showtime покажет новый фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). В России этот фильм будет транслировать Первый канал. Четыре серии будут выходить в эфир с 19 по 22 июня.

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Александр
Автор: Александр Июнь 15, 2017 11:45
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