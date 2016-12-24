Путин поблагодарил аграриев за рекордный урожай в истории России

Глава государства заявил, что на сельское хозяйство выделят 216 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин поблагодарил селян за рекордный урожай зерна в истории современной России. Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции.

«У нас будет свыше 119 миллионов тонн по сборам сельхозурожая. Ничего подобного в новейшей истории России не было», – напомнил Путин.

Он поблагодарил работников этой индустрии за уникальные результаты их труда и добавил, что в следующем году на сельское хозяйство выделят 216 миллиардов рублей.

Путин рассказал, что сельхозмашиностроение демонстрирует очень хорошие темпы роста.

«Это одна из тех отраслей, которые вытягивают наши показатели ВВП. Мы должны обеспечить спрос на наше сельхозмашиностроение. Они демонстрируют хорошие темпы роста», – добавил Путин.

При этом президент добавил, что антикризисная мера в этой области не может быть постоянной. По его словам, это необходимо, чтобы помочь отрасли выйти на тропу устойчивого развития.

«Для этого нужно поднимать доход самого сельского хозяйства. Я сказал, что тренд у нас положительный. Здесь у нас 4% роста в 2016 году», – подытожил глава государства.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.