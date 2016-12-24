Путин поблагодарил аграриев за рекордный урожай в истории России

Александр
Автор: Александр Декабрь 24, 2016 18:45

Путин поблагодарил аграриев за рекордный урожай в истории России

Путин поблагодарил аграриев за рекордный урожай в истории России

Глава государства заявил, что на сельское хозяйство выделят 216 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин поблагодарил селян за рекордный урожай зерна в истории современной России. Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции.

«У нас будет свыше 119 миллионов тонн по сборам сельхозурожая. Ничего подобного в новейшей истории России не было», – напомнил Путин.

Он поблагодарил работников этой индустрии за уникальные результаты их труда и добавил, что в следующем году на сельское хозяйство выделят 216 миллиардов рублей.

Путин рассказал, что сельхозмашиностроение демонстрирует очень хорошие темпы роста.

«Это одна из тех отраслей, которые вытягивают наши показатели ВВП. Мы должны обеспечить спрос на наше сельхозмашиностроение. Они демонстрируют хорошие темпы роста», – добавил Путин.

При этом президент добавил, что антикризисная мера в этой области не может быть постоянной. По его словам, это необходимо, чтобы помочь отрасли выйти на тропу устойчивого развития.

«Для этого нужно поднимать доход самого сельского хозяйства. Я сказал, что тренд у нас положительный. Здесь у нас 4% роста в 2016 году», – подытожил глава государства.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 24, 2016 18:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    А где у неё Российский патриотизм?

    Читать статью
  • Маша

    Маша

    Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    все по делу

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии