Путин получил премию мира имени Уго Чавеса

Премия имени Уго Чавеса была создана недавно
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин станет первым лауреатом недавно созданной в Венесуэле премии мира. Об этом пишет ТАСС.
По словам Мадуро, Путин – «всемирный посланец мира». Также он назвал главу российского государства лидером с большим стратегическим видением мира, а также с большой любовью к истории.
Мадуро отметил, что недавно созданная премия будет носить имя команданте Уго Чавеса. Российский президент стал первым обладателем этой награды.
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