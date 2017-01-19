Путин получил премию мира имени Уго Чавеса

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 11:45

Путин получил премию мира имени Уго Чавеса

Путин получил премию мира имени Уго Чавеса

Премия имени Уго Чавеса была создана недавно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин станет первым лауреатом недавно созданной в Венесуэле премии мира. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мадуро, Путин – «всемирный посланец мира». Также он назвал главу российского государства лидером с большим стратегическим видением мира, а также с большой любовью к истории.

Мадуро отметил, что недавно созданная премия будет носить имя команданте Уго Чавеса. Российский президент стал первым обладателем этой награды.

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Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 11:45
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