Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену

Женщин признали виновными в отправке в 2008 году СМС знакомым в Грузию о передвижении военной техники в сторону Абхазии

Российский президент Владимир Путин своим указом помиловал двух осужденных за госизмену жительниц Сочи — Марину Джанджгавы и Аннику Кесян. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на документы, размещенные на официальном портале правовой информации в субботу, 29 июля.

Женщин признали виновными в том, что в 2008 году, до конфликта с Грузией, они отправили своим знакомым в Грузию СМС, в котором сообщили о передвижении военной техники по железной дороге в сторону Абхазии.

Указами женщины освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. При этом размер штрафа Джанджгавы сокращается до размера уже совершенных платежей.

Президентские указы вступят в силу через 10 дней с момента публикации.