Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену

Женщин признали виновными в отправке в 2008 году СМС знакомым в Грузию о передвижении военной техники в сторону Абхазии
Российский президент Владимир Путин своим указом помиловал двух осужденных за госизмену жительниц Сочи — Марину Джанджгавы и Аннику Кесян. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на документы, размещенные на официальном портале правовой информации в субботу, 29 июля.
Женщин признали виновными в том, что в 2008 году, до конфликта с Грузией, они отправили своим знакомым в Грузию СМС, в котором сообщили о передвижении военной техники по железной дороге в сторону Абхазии.
Указами женщины освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. При этом размер штрафа Джанджгавы сокращается до размера уже совершенных платежей.
Президентские указы вступят в силу через 10 дней с момента публикации.
Читайте также
- Самойленко предложили привлечь к ответственности на Украине за визит в Крым 0 14.Мар
- Наталья Поклонская в 2016 году заработала 2,6 млн рублей 0 14.Мар
- Кремль прокомментировал идею выслать дипломатов США из России 0 20.Июл
- Президент Болгарии заявил, что поддерживает отмену антироссийских санкций 0 14.Июн
- Две партии и два самовыдвиженца заявились на выборы в Барнаульскую гордуму 0 17.Июл
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нурбек
Цена вопросаЧитать статью
-
Софья
Какой проходной балл? / Строений балл?Читать статью
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий