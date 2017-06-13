Путин пошутил над опаздывающей делегацией Китая

Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров

Президент России Владимир Путин перед началом встречи с главой КНР Си Цзиньпином пошутил над опаздывающей китайской делегацией, сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров. Путин пошутил с сидящим напротив Си: «Один боец!» — написал Смирнов в своем Twitter.