Путин пошутил над опаздывающей делегацией Китая

Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров
Президент России Владимир Путин перед началом встречи с главой КНР Си Цзиньпином пошутил над опаздывающей китайской делегацией, сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров. Путин пошутил с сидящим напротив Си: «Один боец!» — написал Смирнов в своем Twitter.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Обама: хорошие отношения между Россией и США в интересах всего мира 0 19.Янв
- Вячеслав Володин исключил возможность возрождения монархии в России 0 15.Мар
- Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции 0 15.Фев
- СМИ: Пентагон предложил Трампу бороться с ИГ по методу Обамы 0 18.Мар
- Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху 0 24.Янв
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
-
Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
-
Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
-
Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
-
Артур
Отличные заборы!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий