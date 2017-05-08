Путин пошутил над свитой Эрдогана: «Не хотят работать»

Переговоры президентов начались с заминки — турецкая делегация не могла определиться со своими местами
Президент России Владимир Путин перед переговорами с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил по поводу рабочего настроя турецкой делегации.
Переговоры президентов начались с заминки — турецкая делегация никак не могла определиться со своими местами, на которые должны были сесть ее представители.
«Не хотят работать», — пошутил российский лидер Владимир Путин.
Это не первая шутка Путина в адрес делегации Эрдогана. В сентябре 2016 года в ходе встречи Путин пошутил про присутствие главы спецслужбы Турции в турецкой делегации: «Если глава разведслужбы есть, тогда нам не о чем говорить, он вам уже, наверное, все доложил».
Материалы по теме
Читайте также
- Стали известны планы Владимира Путина на новогодние каникулы 0 29.Дек
- Как вывести деньги из онлайн казино максимально быстро? 0 15.Фев
- Ротация в действии: как обновилось руководство алтайской «Единой России» 0 27.Дек
- Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР 0 04.Мар
- Иванка Трамп помешала закону о ЛГБТ попасть в руки президента США 0 04.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
ДаЧитать статью
-
Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
-
Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
-
Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий