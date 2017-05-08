Путин пошутил над свитой Эрдогана: «Не хотят работать»

Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 08:45

Путин пошутил над свитой Эрдогана: «Не хотят работать»

Путин пошутил над свитой Эрдогана: "Не хотят работать"

Переговоры президентов начались с заминки — турецкая делегация не могла определиться со своими местами

Президент России Владимир Путин перед переговорами с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил по поводу рабочего настроя турецкой делегации.

Переговоры президентов начались с заминки — турецкая делегация никак не могла определиться со своими местами, на которые должны были сесть ее представители.

«Не хотят работать», — пошутил российский лидер Владимир Путин.

Это не первая шутка Путина в адрес делегации Эрдогана. В сентябре 2016 года в ходе встречи Путин пошутил про присутствие главы спецслужбы Турции в турецкой делегации: «Если глава разведслужбы есть, тогда нам не о чем говорить, он вам уже, наверное, все доложил».

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Автор: Александр Май 8, 2017 08:45
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