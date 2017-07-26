Путин потребовал не сокращать изучение русского языка в республиках РФ

Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 05:45

Путин потребовал не сокращать изучение русского языка в республиках РФ

Путин потребовал не сокращать изучение русского языка в республиках РФ

При этом, напомнил президент, заставлять человека учить русский язык недопустимо

Глава российского государства Владимир Путин указал, что сокращать часы преподавания русского языка в национальных республиках страны недопустимо. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета по межнациональным отношениям, пишет «Российская газета».

Также президент в обращении к главам республик отметил, что заставлять учить язык людей, для которых русский не является родным, недопустимо. По словам Путина, необходимо сберечь достигнутое межнациональное согласие в российском обществе.

«Все, что связано с национальной идентичностью, с традициями — сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро», — цитирует издание слова главы РФ.

При этом Путин подчеркнул, что заменить русский язык ничем нельзя. «Русский язык для нас язык государственный. Язык межнационального общения», — приводит его слова «Газета.ru».

Президент назвал русский язык «естественным каркасом» России.

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Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 05:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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