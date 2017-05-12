Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

Президент РФ «подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам»

Российский лидер Владимир Путин поздравил телеграммой Эммануэля Макрона с избранием на пост президента Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов», — отметил глава государства в поздравлении, подчеркнув, что в данных условиях важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия стран для того, чтобы обеспечить международную стабильность и безопасность.

Путин подтвердил, что Россия готова «к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов двух стран».

Кроме этого, российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в данной ответственной деятельности.

Агентство напоминает, что основатель центристского движения «На марше», экс-министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон одержал в воскресенье, 7 мая, победу на президентских выборах во Франции. Согласно обнародованным данным МВД, после подсчета всех бюллетеней, Макрона поддержали 66,06% избирателей: за него отдали свои голоса 20,7 миллиона французов.