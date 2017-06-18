Путин призвал не спекулировать и забыть о проблеме Исаакиевского собора

Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 23:45

Путин призвал не спекулировать и забыть о проблеме Исаакиевского собора

Путин призвал не спекулировать и забыть о проблеме Исаакиевского собора

«Россия — светское государство», — сказал Путин

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в ходе специальной «Прямой линии» ответил на вопрос о судьбе Исаакиевского собора. По словам главы государства, он никогда церкви не принадлежал, но был построен как храм, церковь, а не как музей.

Президент подчеркнул, что Россия — светское государство. При этом он напомнил, как в начале 20 века Библию пытались заменить Кодексом строителя коммунизма.

«Собор церкви не принадлежал, но построен был как храм, а не как музей. А в советское время там повесили маятник Фуко. Устроили там музей атеизма — а это издевательство над религиозными чувствами», — сказал Путин.

Глава государства пообещал, что собор сможет вести и музейную, и церковную деятельность. Он призвал относиться к религиозным чувствам граждан с уважением и не спекулировать на этой теме, не использовать собор как инструмент «мелкой внутриполитической возни».

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной «прямой линии». Специальная программа транслируется на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В этом году на «Прямую линию» с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.

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Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 23:45
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