Путин призвал не употреблять всуе «ислам» и «терроризм»

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 22:45

Президент считает бесперспективной идею запрета в СМИ словосочетания «Исламское государство»

 Президент РФ Владимир Путин призвал не употреблять всуе «ислам» и «терроризм». Об этом президент заявил, отвечая на вопрос о возможности введения запрета на употребление в СМИ словосочетания «Исламское государство». Так как, по словам журналиста, «террор не имеет никакого отношения ни к исламу, ни к государственности».

«Абсолютно бесперспективно. Я бы предпочел, чтобы всуе не употребляли слова «ислам» и «терроризм», — сказал Владимир Путин.

Напомним, ИА «Амител» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина. 

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 22:45
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